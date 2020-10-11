اليوم السابع
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ضبط 21 مخالفة تموينية بمدينة برانى بمطروح ..صور

الأحد، 11 أكتوبر 2020 03:27 م
ضبط 21 مخالفة تموينية بمدينة برانى بمطروح ..صور جانب من الحملات
مطروح حسن مشالى

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قال المهندس السيد أحمد أبو اليزيد – وكيل وزارة التموين بمطروح، إنه بالتنسيق مع قسم مباحث التموين تمكنت حملة تموينية من مفتشى إدارات الرقابة والتجارة الداخلية والتفتيش وشئون التموين بالمديرية من ضبط 21 مخالفة تموينية بمدينة برانى والقرى المحيطة بها وكانت المخالفات المضبوطة كالتالي: -

بيع بأزيد للسجائر 2 من المخالفات، عدم ممارسة نشاط على الوجه المعتاد 7 مخالفة تموينية، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل بالمخبز أو مستودع دقيق 3 ثلاثة مخالفات، إنتاج خبز ناقص الوزن 3 ثلاثة مخالفات، عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع 4 أربعة مخالفات، عدم وجود سجلات بالمخبز 2 إثنين مخالفة.

تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

وذلك استمرارا للحملات التموينية على الأسواق والمحلات لمتابعة المعروض من السلع والأغذية وغيرها للمواطنين والاطمئنان على سلامتها للاستهلاك ومنع أى تجاوزات وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضبط اية مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبى هذه المخالفات وبالتنسيق المشترك مع هيئة الرقابة الإدارية – فرع مطروح لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية أو الرديئة ومتابعة قيام المخابز البلدية والمنشأت التموينية الأخرى بعملها على أكمل وجه.

 

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أخبار مصرية

محافظه مطروح

مدينه برانى

حمله تموينيه

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