اليوم السابع
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خالد صلاح
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ضبط 2 طن حلاوة مولد غير مطابقة للمواصفات قبل طرحها بالأسواق بالغربية.. صور

الأحد، 11 أكتوبر 2020 12:09 ص
ضبط 2 طن حلاوة مولد غير مطابقة للمواصفات قبل طرحها بالأسواق بالغربية.. صور جانب من الحملة
الغربية فريق المحافظات

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تمكن مفتشو التموين بمديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع الرقابة الإدارية من تشكيل حملة من إدارة تموين مركز طنطا، برئاسة محمد شعبان مدير عام الإدارة، وصالح شبينى ضمت أحمد ورد وأشرف صبحى، من تحرير 15 قضية متنوعة.

وتمكنت من ضبط مصنع حلويات يقوم بإعادة تدوير حلاوة نواشف مرتجعة منتهية الصلاحية وإعادة تصنيعها، وضبط عشرين جوال بكل جوال مائة كيلو بكمية قدرها 2000 كيلوجرام حلاوة منتهية الصلاحية، وتم تحريزها وتحرير قضية برقم 31650 جنح مركز طنطا.

كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع حلاوة طحينية يقوم بإنتاج حلاوة من مكونات مجهولة المصدر وبدون أى بيانات وتعبئة منتجاته بأسماء وهمية وتقليد علامات لمصانع معروفة وضبط 400 طحينة بدون بيانات و12 كيلوجرام كاكاو خام معبأة في اكياس بدون بيانات ومجهولة المصدر وأيضا كميه من حلاوة منتج نهائى بأسماء مقلده وتم تحرير المحضر  31651 جنح مركز طنطا.

كما تم  ضبط حلاوة نواشف معبأة بدون تاريخ صلاحيه او انتاج  قدرها120كيلوجرام وزيت تمويني مدعم ممنوع تداوله باحد المحلات العامه تم تحرير 31653 مركز طنطا كما قامت الحملة بتحرير محضر لمصنع باتيه لمزاولة نشاط بدون ترخيص وتم تحريز 100 كيلوجرام من الدقيق والسكر.

كما قامت بتحرير 4  محاضر عدم اعلان اسعار غاز وسلع غذائية و3 محاضر غلق محلات تموينيه و4 محاضر غلق مستودعات غاز تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

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