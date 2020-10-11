صور.. وفد من التنمية المحلية يتفقد مشروعات قومية ومحطات الصرف بمدينة الزينية

الأقصر – أحمد مرعى

صرح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه قام وفد من وزارة التنمية المحلية بتفقد سير الأعمال فى عدد من المشروعات القومية على رأسها محطة معالجة مياه الصرف الصحى والطريق الرئيسى لمدينة الشمس والطريق الرابط ما بين مدينة طيبة و مدينة الشمس بمركز ومدينة الزينية حتى محطة الرفع الرئيسية بالزينية بحرى بمسافة 700 متر ضمن المشروعات القومية المعدة للإفتتاح رئاسياً.

وأوضح رئيس مدينة الزينية، فى بيان صحفى، أن محطة معالجة الصرف الصحى الرئيسية بالمدامود قبلى والمقامة على مساحة 62500 متر و المخطط الإنتهاء منها قريبا وفقا للجداول الزمنية بطاقة 23 ألف متر مكعب / يوم وبتكلفة إجمالية 300 مليون جنية، حيث رافق الوفد كل من يوسف جلال نائب رئيس المدينة، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق بالأقصر ومستشار المحافظ للمشروعات ، واللواء يحى عبد الرشيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحى بالأقصر، والمهندس محمد ماهر من الهيئة القومية للصرف الصحى بالأقصر، والمهندس محمد حمادة شركة جبالكو للمقاولات العامة، والعميد عصام على نائب قائد قطاع المحليات بالشركة الوطنية للطرق ،العميد شريف الجندى قائد المأمورية بالاقصر وقنا، وسيد شيبانى مديرية الطرق، والمهندس محمد حرز الله شركة الديار الشركه المنفذه، والمهندس على حسن مدير مشروع محطة الصرف الصحى الرئيسية بالمدامود قبلى .

وأكد العقيد أحمد الهوارى، أنه بناءا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر جارى العمل فى طريق مدينة الشمس ومحطة المعالجة الرئيسية بالمدامود قبلى حيث ان الطريق يربط بين طريق طيبة ومدينة الشمس ومحطة المعالجة الرئيسية ، حيث تتم اعمال تمهيده وتسويته لتجهيزه للرصف، وفى السياق نفسه جارى العمل فى طريق نصرالله تحت اشراف المهندس شعبان كريم على مدير إدارة الطرق بالمركز.