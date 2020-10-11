اليوم السابع
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صور.. محافظ كفر الشيخ: حملات مكثفة على المشروعات الخدمية و المرافق الحيوية

الأحد، 11 أكتوبر 2020 02:01 م
صور.. محافظ كفر الشيخ: حملات مكثفة على المشروعات الخدمية و المرافق الحيوية المشروعات الخدمية بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، أنه تابع أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية ، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، والتواصل مع المواطنين ميدانياً ، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.

تفقد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم ، سير العمل بالمصالح الخدمية والوحدات الصحية بالقرى والتوابع ، حيث تم متابعة سير العمل بالوحدة الصحية بقرية البنائين بالساحل القبلى، والوقوف على مدى تقديم الخدمات الصحية ، ومدى توافر التذاكر والأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات التعقيم والتطهير ، وكذا متابعة دفتر الحضور والانصراف بالوحدة ، بالإضافة إلى المرور على بعض المدارس التابعة للوحدة المحلية بالساحل القبلى، ومتابعة النظافة العامة بها، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل بدء العام الدراسى الجديد.

وأشرَف جمال فهمى عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على المرور على مستشفى مطوبس المركزي، والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات والوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال استخراج وتجديد البطاقات الشخصية للسيدات الغير قادرات، والارمل، واليتامى تحت رعاية المجلس القومى للمرأة بكفرالشيخ، والمجتمع المدنى بسد خميس، حيث تم استخراج ٢٣٠ حالة، وتم إعفاء اصحابها من " ثمن رسوم الاستمارة، التصوير، الغرامة ان وجد"، وذلك بمشاركة المجتمع المدنى.

واشرَف المهندس هانى يوسف، رئيس مدينة سيدى غازي، على انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الاسرة، حيث تم صرف جميع وسائل تنظيم الاسرة بالمجان، وذلك من خلال الوحدة المتنقلة التابعة لوزارة الصحة، وذلك يومى الاحد والاثنين بالمدينة.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال القافلة الطبية بقرية ٨٣ الخريجين بغرب تيرة، وذلك لتقديم الكشف الطبى وصرف العلاج والتحاليل والاشعة بالمجان، ضمن خطة الدولة لتنظيم القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجاً، لتخفيف العبيء عن كاهل المواطنين.

وأشرَف على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال بدء المرحلة الأخيرة لاستكمال أعمال مشروع الصرف الصحى بقرية كفر المرازقة، وكذا تجهيز وصيانة محطات رفع الصرف الصحى بقرية شباس عمير استعداداً لحلول فصل الشتاء، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة الى متابعة أعمال حملة الكشف عن الأمراض المزمنة بالقرية، حيث تنتقل الحملة بين المصالح الحكومية والأحياء والأماكن التى يتواجد فيها كبار السن من المستهدفين، فضلاً عن متابعة أعمال الحفر والانشاء وبدء وضع القواعد والأعمدة المسلحة لوحدة المرور على طريق قلين- دسوق.

وأشرًفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على بدء العمل بتطهير خطوط الصرف قبل موسم الشتاء ومواجهة التغيرات المناخية الطارئة، حيث تم بدء العمل بالحفر لتوصيل الكابلات لمحطة الصرف الصحى بأبو مندور والتى تخدم قرى ابو مندور والمندورة والبياض والطراوي.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية منذ تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالى تولى اهتماماً كبيراً بقطاعات المرافق الحيوية، موضحاً أن الركيزة الأساسية فى التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.

 

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جولة رئيس مدينة مطوبس بمستشفى مطوبس العام

 

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المشروعات الخدمية بكفر الشيخ

 

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رئيس مدينة بلطيم يتفقد المراكز الخدمية

 

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المشروعات الخدمية بكفر الشيخ
 
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رئيس مدينة بلطيم يتفقد المراكز الخدمية

 

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جولة رئيس مدينة مطوبس بمستشفى مطوبس العام
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المشروعات الخدمية بكفر الشيخ
 
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المشروعات الخدمية بكفر الشيخ

 

 


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