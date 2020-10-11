اليوم السابع
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صور ...مجلس مدينة الغردقة ينظم تجربة لمناورة "اصطفاف" بالسيارات للتدريب على الأزمات

الأحد، 11 أكتوبر 2020 01:46 م
صور ...مجلس مدينة الغردقة ينظم تجربة لمناورة "اصطفاف" بالسيارات للتدريب على الأزمات جانب من مناورة اصطفاف السيارات بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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نفذت الوحده المحلية لمدينة الغردقة ، بمحافظة البحر الأحمر ، تجربة أصطفاف سيارات لمناورة ، بقيادة اللواء عاطف وجدي ، رئيس مدينة الغردقة بالإشتراك مع إدارة أزمات بالمحافظة ، وذلك تحسبا لحالات الأزمات والكوارث التى يمكن مواجهتها أثناء فصل الشتاء فى نطاق المدينة .

وأعلن مجلس مدينة الغردقة فى بيان له ، أن المناورة تم تنفيذها توجيها لتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحرالأحمر برفع درجة الاستعداد لمجابهة الكوارث والأزمات فى موسم الشتاء ، وذلك تحت أشراف اللواء حامد أحمد حامد رئيس حى شمال .

وأضاف بيان الوحدة المحلية لمدينة الغردقة ، أن التجربة بدأت بإصطفاف لسيارات المدينه للوقوف على مدى جاهزية السيارات استعدادا لموسم الشتاء لمجابهة الكوارث .

كان أجرى اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، أمس السبت جولة ميدانية لمتابعة الأعمال التى تتم بالشوارع الفرعية والرئيسية بمنطقه الكوثر على الطبيعة تمهيدا لأعمال الرصف وذلك ضمن خطة المدينة لرفع كفاءة وتطوير الطرق والميادين

وأكد رئيس مدينة الغردقة على أهمية العمل بروح الفريق الواحد للتغلب على أية معوقات والتنسيق بين الجهات المعنية للتأكد من عدم وجود أعمال مرافق بتلك الطرق وفى حالة وجود أعمال حالية يتم العمل على سرعة الانتهاء من أعمال الوصلات المنزلية لمياه الشرب والصرف الصحى والغاز والسنترال والكهرباء حتى يتم أعمال الرصف وموافاة الوحدة بالجدول الزمنى قبل البدء فى أعمال التنفيذ 

وأوضح رئيس المدينة أنه سوف يتم وضع تصور للعديد من الطرق التى لم يشملها الرصف مشيرا إلى أنه سوف يتم تحديد أولوية البدء فى أعمال رصف الطرق والتى يليها تقسيم الانتر ومجاويش حتى يمكن عمل جدول نهائى بهذه الطرق محدد به الجدول الزمنى المقترح للانتهاء من كل الطرق والتكلفة التقديرية لها

 

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جانب من مناورة اصطفاف السيارات بالغردقة 

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جانب من مناورة اصطفاف السيارات بالغردقة 

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جانب من مناورة اصطفاف السيارات بالغردقة 

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جانب من مناورة اصطفاف السيارات بالغردقة 

 

 


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