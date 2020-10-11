صور.. "صندوق مكافحة الإدمان" ينظم حملات للتوعية شرق الإسكندرية

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بالمنتزه ثان، اليوم الأحد، حملة توعية بمخاطر الإدمان تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" للعاملين بديوان عام حى ثان المنتزه، تحت إشراف اللواء أشرف بهجت رئيس الحى.



وأشار حى المنتزة أول شرق الاسكندرية فى بيان له اليوم، أن الحملة جاءت بحضور دكتور نبيل علام من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ومدير مركز معلومات التنمية المحلية رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمنتزه ثان، ومدير العلاقات العامة والإعلام بالحى.



وقد بدأت الحملة من خلال التنسيق والتعاون المشترك بين كل من محافظة الإسكندرية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، وذلك لعمل حملات توعية بمخاطر الإدمان فى مختلف المديريات الخدمية والهيئات الحكومية بالمحافظة والتعريف بتوجهات الدولة لإجراء تحليل المخدرات للموظفين، حرصا على مصلحة المواطن ولضمان انضباط سير العمل بكافة القطاعات الحكومية.



وجرى المرور على العاملين بالمبنى الإدارى بديوان عام حى ثان المنتزه وتعريفهم بخطورة أنواع المخدرات المختلفة وتأثير الإدمان على الفرد وطرق العلاج المجانى الذى توفره الدولة، والتى تتم بسرية تامة من خلال الاتصال بخدمات الخط الساخن 16023، كما تم توزيع ملصقات على العاملين تتضمن شرح مبسط عن الإدمان وخطورته، وجارى مواصلة التوعية لاستكمال خطة العمل .



من جهة أخرى، وبناءً على تعليمات اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، بضرورة تشكيل لجنة من الإدارات المعنية، لمتابعة أعمال تطهير شنايش الأمطار ومطابق الصرف الصحى المتواجدة بنطاق المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة لاستقبال موسم الشتاء والأمطار .



ووجه اللواء أشرف بهجت رئيس حى ثان المنتزه، بتشكيل لجنة برئاسة يحيى زكريا سكرتير عام الحى وبعضوية مديرى الرقابة والرصد البيئى والمتابعة الميدانية بالحى ومسئولى نهضة مصر للخدمات البيئية والصرف الصحى لمتابعة أعمال تطهير شنايش الأمطار ومطابق الصرف الصحى المتواجدة بنطاق الحى، حيث تم تطهير المطابق المتواجدة بشارع محمد عطية بالمندرة القبلية.