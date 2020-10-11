صور.. صحة الأقصر تنظم قافلة طبية مجانيه بجميع التخصصات بوحدة صحة الضبعية

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، لليوم الثانى فعاليات قافلة طبية شاملة لجميع التخصصات من داخل وحدة الضبعيه بمركز القرنة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بإستمرار أعمال القوافل الطبية بكافه مراكز ومدن المحافظة.

ونظمت المديريه فعاليات القافلة الطبية لمركز ومدينة القرنه من داخل وحده الضبعية على مدار يومى السبت 10 أكتوبر والأحد 11 أكتوبر، حيث قال الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن القافلة مخصصة للكشف على كافة الأمراض فى تخصصات العظام والجلدية والباطنه والجراحه والأنف والأذن والأطفال والنساء والأسنان، على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمه من قبل الاخصائيين، وفى نفس السياق تفقد قيادات المديرية فعاليات القافلة للإطمئنان على سير العمل بالقافلة ووجهوا الدعوة لجميع المواطنين القاطنين فى المناطق المجاورة بالإستفادة من الخدمه الطبيه للقافله فى حالة الحاجة لها.

وفى نفس السياق أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، عن انتشار فرق التوعية بجميع أنحاء ونجوع المحافظة للتعريف بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للأمراض المزمنة والتوعية بمخاطر الاكتشاف المتاخر لها، وأهمية الكشف المبكر للحماية من المضاعفات المحتملة والخطيرة، وكذلك انتشار جميع الفرق الثابتة والمتحركة بمختلف أرجاء المحافظة بالميادين والهيئات العامة، بالإضافة لمعظم القرى والنجوع، وذلك لسهولة وصول المبادرة لجميع المواطنين.

وتوجه وكيل صحة الأقصر بالشكر والتقدير لفرق عمل الرائدات الريفيات على ما يبذولنه من مجهود للتعريف والتوعية بالحملة حتى بالزيارات المنزلية، وعلى نحو متصل فقد بلغ عدد المواطنين الذى تم الكشف عليهم من خلال المبادرة بمحافظة الأقصر حتى الآن ما يقرب من 45 ألف مواطن.