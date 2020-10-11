فتحت مراكز الاقتراع في ليتوانيا أبوابها اليوم الأحد، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي سيختار فيها الناخبون 141 مشرعا للبرلمان وسيواجه الائتلاف الحاكم منافسة قوية من المعارضة، وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن استطلاعات الرأي قبل الانتخابات أظهرت تقدم الائتلاف الحاكم من حزب المزارعين وحزب الخضر بفارق ضئيل على حزب اتحاد الوطن-الديمقراطيون المسيحيون المعارض والديمقراطيون الاجتماعيون وحزب العمال الشعبوي والحركة الليبرالية.
ومن المتوقع أن تتمكن خمسة أو ستة أحزاب من اجتياز عتبة الـ 5% لدخول البرلمان الليتواني (سيماس)، لكن من غير المحتمل أن يحظى أي من الأحزاب بنسبة تأييد أكثر من 20%، لذلك من المرجح أن يتم إجراء محادثات لتشكيل ائتلاف حاكم جديد بعد الانتخابات.
وتم تحديد الـ25 من أكتوبر الجاري لإجراء الجولة الثانية من التصويت في الدوائر الانتخابية التي لم يحصل فيها أي من المرشحين على أغلبية.وقد يؤثر الارتفاع الحاد الأخير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في ليتوانيا والقيود الجديدة المفروضة لمكافحة انتشار الفيروس على نسبة المشاركة في الانتخابات التي يحق لـ2.4 مليون ناخب مسجل التصويت فيها.
يشار إلى أن ليتوانيا سجلت حتى الآن 5963 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وأكثر من 100 حالة وفاة من جراء الفيروس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة