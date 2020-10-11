ومن المتوقع أن تتمكن خمسة أو ستة أحزاب من اجتياز عتبة الـ 5% لدخول البرلمان الليتواني (سيماس)، لكن من غير المحتمل أن يحظى أي من الأحزاب بنسبة تأييد أكثر من 20%، لذلك من المرجح أن يتم إجراء محادثات لتشكيل ائتلاف حاكم جديد بعد الانتخابات.

وتم تحديد الـ25 من أكتوبر الجاري لإجراء الجولة الثانية من التصويت في الدوائر الانتخابية التي لم يحصل فيها أي من المرشحين على أغلبية.وقد يؤثر الارتفاع الحاد الأخير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في ليتوانيا والقيود الجديدة المفروضة لمكافحة انتشار الفيروس على نسبة المشاركة في الانتخابات التي يحق لـ2.4 مليون ناخب مسجل التصويت فيها.

يشار إلى أن ليتوانيا سجلت حتى الآن 5963 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وأكثر من 100 حالة وفاة من جراء الفيروس.