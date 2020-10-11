صور ..القوافل الطبية المجانية تجوب أحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظم حى المنتزة أول بالتنسيق مع مديرية الصحة بالإسكندرية اليوم، قافلة طبية بعزبة محسن بنطاق حى المنتزه اول وذلك تنفيذا لتعليمات المهندسة جيهان مسعود رئيس حي منتزه أول بضرورة العمل على تقديم كافة الخدمات الصحية والطبية للارتقاء بمستوى الظهير الريفى بنطاق الحى .

وأشار حى المنتزة أول فى بيان له اليوم أن القافلة تضمنت تقديم الخدمات الطبيه بعزبه محسن لخدمة أهالى المنطقة ،حيث تم الكشف على 95 حالة أطفال ، 111 حالة نساء ،89 حالة تنظيم أسرة و 100 حالة سونار ،و100 حالة متابعة حمل و 107 حالة للكشف عن الآمراض المزمنة كما تم تنظيم ندويه عن الاسره المثاليه ،وندوه عن الصحه الانجابيه ،وتقديم معرض للاشغال اليدويه للاسر المنتجه و تقديم علاج مجانا .

وتحت إشراف اللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب ،تم تنظيم القافلة الطبية المجانية بوحدة طب الأسرة بقرية بهيج ،وإشتملت فاعليات القافلة على تقديم الكشف الطبى المجانى لتخصصات ( جراحة عامة، نساء وتوليد، باطنة، أطفال، جلدية، أسنان، أطفال )بجانب تقديم الأدوية المجانية لجميع الحالات التى تم الكشف عليها ،كما تم الكشف على أمراض الضغط والسكر وتحويل الحالات الإيجابية لعيادة الباطنة ﻹستكمال الكشف الطبى وتلقى العلاج ،باﻹضاقة إلى ندوات التثقيف الصحى ومتابعة المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة

وكانت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية،قد أعلنت مشاركتها فى الحملة القومية التنشيطية التى أطلقها قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والتى تتضمن خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وأمراض النساء ومتابعة الحمل وطب الأطفال، وذلك فى القترة من من 11 إلى 22 أكتوبر الجارى.

وأشارت مديرية الصحة بالإسكندرية، إلى أن ذلك يأتى فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والتى تستهدف تقديم الرعاية للقوى الأكثر احتياجا، وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية.

وصرح الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأن جميع الخدمات المقدمة خلال الحملة ستكون بالمجان تماما بما فيها التحاليل والأشعة بالموجات فوق الصوتية ووسائل تنظيم الأسرة وذلك من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة وكذلك الجمعيات الأهلية التى تشارك فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة، لافتا أنه سوف يصاحب الحملة فرق من المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى لتحقيق فائدة مزدوجة للسيدات المشاركات.



القافلة الطبية



القافلة الطبية



القافلة الطبية