بانكوك (أ ش أ)

لقى ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح نتيجة اصطدام حافلة بقطار شحن في مقاطعة "تشاتشينجساو" التايلاندية الواقعة على بعد 50 كيلومترا من العاصمة بانكوك، وذكرت مديرية الوقاية من الكوارث في تايلاند - وفقا لصحيفة بانكوك بوست التايلاندية - أن " التصادم حدث عندما حاولت الحافلة التي تقل حوالى 60 شخصا، عبور السكة الحديد رغم وجود إشارة حمراء محذرة من مرور القطار، مما أسفر عن مقتل عشرين شخصا وإصابة أكثر من 30 شخصا وتم نقلهم إلى مستشفيات المقاطعات".