وشكلت حكومة المقاطعة لجنة للتحقيق في الحادث؛ تتكون من ممثلين عن الشرطة وإدارة السكك الحديدية التايلاندية وإدارة النقل البري بوزارة النقل وشركات التأمين.

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