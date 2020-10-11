لقى ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح نتيجة اصطدام حافلة بقطار شحن في مقاطعة "تشاتشينجساو" التايلاندية الواقعة على بعد 50 كيلومترا من العاصمة بانكوك، وذكرت مديرية الوقاية من الكوارث في تايلاند - وفقا لصحيفة بانكوك بوست التايلاندية - أن " التصادم حدث عندما حاولت الحافلة التي تقل حوالى 60 شخصا، عبور السكة الحديد رغم وجود إشارة حمراء محذرة من مرور القطار، مما أسفر عن مقتل عشرين شخصا وإصابة أكثر من 30 شخصا وتم نقلهم إلى مستشفيات المقاطعات".
وشكلت حكومة المقاطعة لجنة للتحقيق في الحادث؛ تتكون من ممثلين عن الشرطة وإدارة السكك الحديدية التايلاندية وإدارة النقل البري بوزارة النقل وشركات التأمين.
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