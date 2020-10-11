اليوم السابع
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صخور عملاقة للتقليل من آثار الصيد الجائر على الحياة البحرية.. اعرف القصة

الأحد، 11 أكتوبر 2020 05:50 م
صخور عملاقة للتقليل من آثار الصيد الجائر على الحياة البحرية.. اعرف القصة إنزال الصخور
ريهام عبد الله

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تستهدف عدة منظمات خيرية بريطانية تقليل مخاطر الصيد الجائر على الحياة السمكية فى قاع بحر الشمال بعد تقارير تحدثت عن انحدار كبير فى مستويات الحياة البحرية فى قاع البحار والمحيطات بسبب عمليات الصيد التى تعتمد على شباك قاعية هائلة الحجم.

 

وانتهت منظمة السلام الأخضر البيئية فى بريطانيا من تنفيذ خطة جديدة من شأنها التقليل من مخاطر شباك الصيد القاعية هائلة الحجم، حيث تقوم هذه الشباك بجرف مساحات هائلة من الحياة السمكية تمتد لآلاف الكيلومترات مدمرة البيئة البحرية بشكل كامل، وفقا لموقع سبوتنيك.

 

وترتكز الخطة على وضع كتل ترسانية عملاقة من الأحجار فى الأماكن التى تقوم فيها سفن الصيد بممارسة أعمالها ما يتسبب بإعاقة أو قطع هذه الشباك.

 
الصخور
الصخور

إنزال الصخور العملاقة
إنزال الصخور العملاقة
 
وتم بالفعل رمي صخرتين من ضمن صخور الجدار الذي تبلغ مساحته حوالي 50 ميلا مربعا.
 
ويحتوى المشروع على جانب فني أيضا، إذ يعتمد على تصميم وبناء صخور ترسانية كبيرة وتزيينها بنقوش ورميها في البحر لتستقر في القاع، ما سيعيق انجراف الشباك القاعية، ويحد من عمليات الصيد الجائر غير المرخص.
 
إنزال الصخور
إنزال الصخور

صخور عملاقة وعمل فنى فى نفس الوقت
صخور عملاقة وعمل فنى فى نفس الوقت
 
ويستهدف المشروه لخلق بيئة محمية من شأنها أن تنعش الموائل المائية، حيث تعد هذه المناطق موطنا لنجم البحر والسرطانات والأسماك المفلطحة وغيرها من الصدفيات والحيوانات البحرية.  
 
ونوهت المؤسسة إلى التزمها بعدم  إتلاف الصخور لقاع البحر وستزيلها إذا التزمت الحكومة البريطانية بوضع قواعد حماية أكثر صرامة ضد سفن الصيد، وستزيلها فور إعلان المملكة المتحدة تبنى سياسات بمنع الصيد الجائر.

 


الصيد الجائر

صخور عملاقة

بريطانيا

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