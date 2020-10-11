صحيفة عراقية: وزارء خارجية مصر والأردن والعراق يجتمعون بالقاهرة الثلاثاء

كتب مصطفى عنبر

قالت صحيفة "الصباح" العراقية، اليوم الأحد، أن اجتماعاً مرتقباً يجمع وزراء خارجية العراق فؤاد حسين، ومصر سامح شكرى، والأردن أيمن الصفدى، بعد غد الثلاثاء فى القاهرة، لتكملة الاتفاقيات التى وقع عليها قادة الدول الثلاث فى عمان شهر أغسطس الماضى.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول، أن الوفد العراقى سيلتقى أيضاً المسؤولين الحكوميين المصريين من أجل التنسيق لعقد اللجنة العراقية المصرية برئاسة رئيسي وزراء البلدين في بغداد قريباً".

كما سيلتقي الوفد العراقي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لمناقشة آخر المستجدات على الساحة العربية .