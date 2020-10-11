صحة الدقهلية وصول 250 ألف جرعة من تطعيم السحائى الثنائى لطلاب المدارس

الدقهلية - شريف الديب

أ علن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، عن وصول 250 ألف جرعة لتطعيم السحائى الثنائى من وزارة الصحة لطلاب المدارس مع بداية العام الدراسى الجديد 2020 - 2021م حيث سيبدأ التطعيم ضمن برنامج التطعيمات الدورية خلال العام الدراسى الجديد فى جميع مدارس الدقهلية فى الريف والحضر .

وقال أنه سيتم تطعيم العديد من طلاب المدارس الحكومية والخاصة، مع بداية كل مرحلة دراسية (أولى حضانة، أولى إبتدائي، أولى إعدادي، أولى ثانوي)بجرعة التطعيم السحائى الثنائى للوقاية من الالتهاب السحائى البكتيري ، وسيقوم بالتطعيم حوالى 1700 فريق مدرب من التمريض.