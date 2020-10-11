"صحة الإسكندرية" نتعاون مع المجتمع المدنى لتجهيز وحدات طب الأسرة

الإسكندرية جاكلين منير

قال الدكتور خالد جمال عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه تم قبول تبرعات المجتمع المدنى لتجهيز أقسام العلاج الطبيعى بعدد من وحدات طب الأسرة بالإسكندرية بلغت قيمتها 51 ألف جنيه بهدف تحسين وزيادة الخدمات العلاجية والتأهيلية المقدمة للمرضى ، موضحا فى بيان صحفى أهمية مشاركة الجتمع المدنى مع الدولة ، لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين موضحا أن تلك المشاركة تعكس ثقة المجتمع المدنى فى الأداء الصحى للدولة.

من جانبه أوضح الدكتورعمر بن الخطاب على، مدير إدارة العلاج الطبيعى بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أنه تم عن طريق تلك التبرعات تجهيز قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب الأسرة بقرية فلسطين بمنطقة العامرية بالظهير الصحراوى غرب الإسكندرية، عن طربق التبرع من المجتمع المدنى، بجهازى تنبيه كهربائي وجهاز للعلاج بالموجات فوق الصوتية وجهاز للعلاج بالأشعة تحت الحمراء، وثلاث أسرة خشب وعجلة كتف علاوة على تجهيز حجرة كامله لتأهيل الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما تم توفير عدد 5 أسرة جلسات وسلم تمارين ولوحى اتزان لتمارين الأطفال وأرضية فوم لحجرة تأهيل الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، بوحدة طب الأسرة بخورشيد بالظهير الريفى للإسكندرية ، وسريرين خشب وجهاز تنبيه كهربى بوحدة طب أسرة ابن سهلان غرب الإسكندرية.