اليوم السابع
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الأحد، 11 أكتوبر 2020 09:55 م
خالد صلاح
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شق القصبة الهوائية خيار جديد لعلاج مرضى COVID-19 المصابين بأمراض خطيرة

الأحد، 11 أكتوبر 2020 09:00 م
شق القصبة الهوائية خيار جديد لعلاج مرضى COVID-19 المصابين بأمراض خطيرة اجراء جراحى بالقصبة الهوائية لمرضى كورونا
كتبت إيناس البنا

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أظهر تقرير حديث، أنه يمكن أن يكون خيار  يبدو شق القصبة الهوائية المفتوح آمنًا للمرضى المصابين بأمراض خطيرة مع COVID-19 ، وذلك وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery،

وقام فريق طبى في برشلونة، إسبانيا ، وفقا لتقرير موقع (HealthDay)بفحص المضاعفات والسلامة وتوقيت شق القصبة الهوائية الذي تم إجراؤه للمرضى المصابين بأمراض خطيرة مع COVID-19 في دراسة جماعية مستقبلية، حيث تم تضمين 50 مريضًا تم قبولهم في وحدة العناية المركزة (ICU) مع COVID-19 .

شق القصبة الهوئاية
شق القصبة الهوائية

 

كان استخدام المعدات الشخصية الواقية مناسبًا ، حيث لم تظهر عدوى بين الجراحين بعد 4 أسابيع من آخر شق للقصبة الهوائية، وكانت مضاعفات ما بعد الجراحة نادرة، ولكن كان النزيف البسيط أكثرها شيوعًا (12 %).

ووفقا للنتائج،  كان لمجموعة شق القصبة الهوائية المبكر مقابل المتأخر معدل ناجح أعلى ، مقارنةً بفتحة القصبة الهوائية المتأخرة ، كان هناك وقت أقل للدعم الميكانيكي للتهوية الغازية مع بضع القصبة الهوائية المبكر.

وكتب مؤلفو الدراسة: "تشير النتائج إلى أنه باستخدام بروتوكول معياري، قد يكون شق القصبة الهوائية المفتوح بجانب السرير آمنًا للمرضى الذين يعانون من COVID-19 الذين يتلقون IMV [التهوية الميكانيكية الغازية] في وحدات العناية المركزة وجراحيهم".


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