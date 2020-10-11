شركة أزياء هالوين تستغل صورة مايك بنس الشهيرة لبيع باروكة بيضاء عليها ذبابة

كتبت مريم بدر الدين

استغلت أحد شركات بيع أزياء الهالوين اللقطة الشهيرة لنائب الرئيس الأمريكى مايك بنس خلال مناظرته الأخيرة مع النائبة الديمقراطية كامالا هاريس، بعد وقوف ذبابة على رأسه لدقائق، وقامت الشركة بطرح باروكة بيضاء مع دبوس بشكل ذبابة للبيع على موقعها، وذلك بعد انتشار الصورة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى مع العديد من التعليقات الساخرة منها.

وجاء فى وصف المنتج الجديد: "اجعل رأسك رائعاً مرة أخرى، قابلهم بمظهر الذبابة واسرق الأضواء فى حفلتك القادمة"، وتم عرضه بمبلغ حوالى 50 دولارا، وفقا لشبكة فوكس نيوز.



الباروكة علي الموقع

وكان قال موقع "دايلى بيست" أنه فى إحدى النقاط خلال المناظرة، جذب بنس ذبابة استقرت فوق شعره لدقيقتين كاملتين. ولم يبد بنس أى رد فعل ومضى فى دفاعه عن الرئيس دونالد ترامب أمام اتهامات بأنها دعم جماعات التفوق الأبيض، بينما ظلت الذبابة مستقرة فوق رأسه.

وكان المرشح الديمقراطى جو بايدن سريعا فى التقاط هذه اللقطة، ونشر صورة لنفسه وهو يحمل مضرب ذباب على توتير وكتب تعليق " اعرض 5 دولا لمساعدة ذبابة الحملة".

حتى مذيع فوكس نيوز كريس والاس، الذى أدر المناظرة الرئاسية الأولى بين ترامب وبايدن الأسبوع الماضى، وجد على ما يبدو صعوبة فى مقاومة ذكر الذبابة، وقال بعد انتهاء المناظرة: "ارغب فعلا فى القول أن هذه هى المناظرة الأولى التى أشهد فيها حشرة تزحف حول رأس أحد المرشحين لدقيقتين أو ثلاثة دقائق. لا أعتقد أن هذا المساء يمضى دون ذكر ذلك".