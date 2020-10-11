شارك منة يحيى فى #تحدى_إنجازات _السيسى_فى 3 دقايق.. وابعتلنا الفيديو

كتب سيد الخلفاوى

أطلقت "منة يحيى" تحديا مع أصدقائها لرصد إنجازات الرئيس السيسى في 3 دقائق بهشتاج #تحدى_إنجازات_السيسى_فى 3 دقايق".. وتحدت منة يحيى القراء.. وطالبتهم بتصوير فيديوهات بالتحدى وإرساله.

ويستقبل "اليوم السابع" فيديوهات "#تحدى_إنجازات_السيسى_فى 3 دقايق"..على جميع صفحات التواصل الإجتماعى لـ"اليوم السابع" ونشره على موقع "اليوم السابع"

وأشارت منة يحيى في فيديو التحدى إلى أنه بالنسبة لقطاع الصحة، تم القضاء على قوائم الانتظار بـ360 ألف عملية جراحية بتكلفة 3 مليارات جنيه، كما أطلق منظومة التأمين الصحى بتكلفة 6 مليارات جنيه وبدأها في بور سعيد بـ10 مليارات جنيه لضمان أعلى خدمة صحية للمواطنين، بالإضافة إلى مبادرة 100 مليون صحة التي فحصت 50 مليون مواطن على مستوى الجمهورية وصرفت علاج لحوالي مليون مصري وقضت على فيروس سى، كما أطلق مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر على سرطان الثدى والتي صرفت علاج لـ28 مليون سيدة على مستوى الجمهورية بالمجان، بالإضافة إلى المستشفيات النموذجية والتى رصدت 6 مليار جنيه لتطوير 27 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وتابعت منه يحى: مبادرة حياة كريمة التي قدمت الخدمة الطبية بالمناطق المحرومة بالمحافظات بتكلفة 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى إنشاء هيئة الدواء المصرية لحل مشاكل الدواء وإتاحته طوال السنة، بالإضافة إلى جهود مواجهة فيروس كورونا والتي تحدثت عنها المنظمات العالمية المتخصصة في الصحة.

وفى ملف التضامن الإجتماعى، قالت منة يحيى في تحديها مع أصدقائها لعرض إنجازات الرئيس السيسى في 3 دقائق فقط: أنشأ الرئيس السيسى برنامج تكافل وكرامة، والذى استفاد منه 3 ملايين و600 ألف أسرة بمرتبات شهرية تضمن لهم حياة أفضل، بالإضافة إلى منظومة الخبز المدعم الجديدة بالمحافظات والتي خصصت 150 رغيفا شهريا لكل مواطن بسعر 5 قروش، ومنظومة السلع التموينية الجديدة التي وفرت 40 سلعة تموينية لكل المستحقين.

وتابعت منه يحيى في التحدى: رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه لـ2000 جنيه ورفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها ورفع الحد الأدنى للمعاشات لـ900 جنيه، وأطلق حركة ترقيات للعاملين في الدولة بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه، وعلافة إضافية 15% لحماية المواطن من أثار التضخم، وأطلق برنامج أطفال بلا مأوى الذى أنقذ 23 ألف طفل من الشوارع، وأطلق برنامج مودة لدعم كل الشباب المقبلين على الزواج والذى ساعد 800 ألف أسرة كل سنة .

وفى مشروعات الإسكان قالت منة يحيى في تحديها لأصدقائها: أنشأء أكثر من 712 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل بالأسمرات غيط العنب وبشاير الخير وجنة بتكلفة تجاوزت الـ110 مليار جنيه، ونفذ أكثر من 50 ألف وحدة سكنية بمشروع دار مصر بتكلفة تخطت الـ20 مليار جنيه، نفذ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمختلف المدن الجديدة، وطور أكثر من 351 منطقة عشوائية بتكلفة 31 مليار جنيه، وبدأنا في تنفيذ الجيل الرابع من المدن الجديدة بعدد 14 مدينة منها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، وعملنا 7 مدن جديدة في محافظات الصعيد لاستيعاب أهالينا من محدودى الدخل، رفع نسبة تغطية الصرف الصحى بنسبة 36% بدلا من 12% في خلال 4 سنوات بتكلفة تجاوزت الـ2 مليار دولار.

وفى مجالات الطرق، قالت منه يحيى في تحدى أصدقائها: نفذ المشروع القومى للطرق بإجمالى 7 ألاف كلم بتكلفة 175 مليار جنيه، أنشأ 21 محور على النيل بتكلفة 30 مليار جنيه، عمل أكثر من 600 كوبرى وده قلل نسب الحوادث بنسبة بتزيد عن 50%، صرف أكثر من 40 مليار جنيه على تطوير السكة الحديد، وأكثر من 35 مليار جنيه لتطوير مترو الأنفاق، ومنها الخطوط الجديدة للمترو بالمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو في هارون وألف مسكن ونادى الشمس والنزهة وهشام بركات وعمر بن الخطاب وغيرها وغيرها.

في مجال الزراعة: عمل المشروع القومى للاستصلاح المليون ونصف فدان الذى يشمل 13 منطقة في 8 محافظات بتكلفة 33 مليار جنيه، وحقق طفرة في مجال الاستزراع السمكى، ده غير مشروع المليون رأس ماشية.

وفى مجال التعليم العالى والبحث العلمى: عمل 4 جامعات جديدة منهم 3 في أخر سنتين في الوادى الجديد ومطروح والأقصر، وعمل 93 كلية جديدة و188 برنامج جديد في تخصصات بتخدم سوق العمل عشان الشباب يتخرجوا ويلاقوا شغل، وعمل 17 جامعة أهلية منهم 4 بالتعاون مع الحكومة منهم جامعة الجلالة والملك سلمان وغيرهم.

وتابعت: طور وجهز الجيش المصرى ليحتل المرتبة الأولى بين أقوى 15 جيش في الشرق الأوسط، ورقم 9 بـ138 جيش بالعالم، وأمن البلد ضد الإرهاب من كل الجماعات المتطرفة وتحديد الجبهة الغربية، وأجبر أردوغان بوقف إطلاق النار بليبيا وألزمه بعدم تجاوز خط سيرت الجفرة، واستعاد علاقات قوية بكل بلدان الخليج العربى، وثبت أركان الدولة السياسية، وكسبت مصر بسببه جولات ومواقف احترام دولى مع أمريكا وروسيا وبريطانيا وغيرهم كتير جدا من الدول.

وقالت منه يحيى: هناك عدد كبير من الإنجازات في السياحة والكهرباء اللى مبقتش تقطع ومستحيل اقدر اكمل كل ده في 3 دقائق ... اللى يقدر يتحدى يصور ويبعتلنا.