سى إن إن: الصين تفوز فى السباق العالمى للتعافى الاقتصادى من كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن الصين تحقق فوزا فى السباق العالمى من أجل التعافى الاقتصادى من تداعيات وباء كورونا.

وأوضحت الشبكة أنه فى حين أن أغلب العالم يسارع من أجل منع الإصابات الجديدة لكورونا من وقف التعافى الهش من الركود، فإن اقتصاد الصين سينهى هذا العام أكثر نفوذا عن ذى قبل.

فثانى أكبر اقتصاد فى العالم كان القوى العالمية الوحيدة التى تجنبت الركود هذا العام بعدما أدى كوفيد 19 إلى فرض الإغلاق وشل الأعمال. ومن المتوقع أن ينمو إجمالى الناتج الوطنى 1.6% هذا العام، فى حين أن الاقتصاد العالمى ككل سينكمش 5.2%، وفقا لتوقعات الصيف من البنك الدولى.

وتوضح "سى إن إن" أن الصين بنت تعافيها السريع نسبيا من خلال العديد من الإجراءات منها الإغلاق الصارم وسياسات تتبع المواطنين بهدف احتواء الفيروس. وسعت الحكومة أيضا إلى تنحية مئات المليارات من الدولارات جانبا لأغلب مشروعات البنية التحتية وعرض حوافز نقدية لإنفاق التحفيز بين السكان. وأدى هذا إلى عودة السياحة والإنفاق خلال عطلة الأسبوع الذهبى المزدحمة الأسبوع الماضى.

وبنهاية هذا العام، فإن حصة الصين من الناتج الإجمالى العالمى سترتفع على الأرجح حوالى 1.1% وفقا لحسابات الشبكة الأمريكية باستخدام بيانات البنك الدولى. وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف حصتها فى 2019. وفى المقابل، فإن الولايات المتحدة وأوروبا ستشهدان تراجع حصتيهما

ومن المتوقع أن تصل قيمة اقتصاد الصين إلى حوالى 14.6 تريليون دولار بنهاية 2020، أى ما يعادل 17.5% من غجمالى الناتج المحلى.