اليوم السابع
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الأحد، 11 أكتوبر 2020 01:38 م
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سقوط 9 عاطلين بحوزتهم 12كيلو بانجو وأسلحة بأسوان

الأحد، 11 أكتوبر 2020 01:24 م
سقوط 9 عاطلين بحوزتهم 12كيلو بانجو وأسلحة بأسوان حملة أمنية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

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شنت الأجهزة الأمنية بأسوان حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، ونجحت خلالها في ضبط عدة قضايا اليوم، منها ضبط  9 من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة، وتم التحفظ علي المتهمين، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وحسبما أفادت الشرطة، أسفرت الجهود عن ضبط المتهمين وبحوزتهم 5 قطع سلاح ناري غير مرخص وأسلحة بيضاء وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 12 كيلو جرام و200 جرام من مخدر الحشيش وأسلحة بيضاء، وتم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة والأسلحة النارية المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة، وجارِى العرض على النيابة العامة.


وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها و المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون و المشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.  

 


مديرية امن اسوان

حملات امنية

مخدرات

اسلحة

الاتجار بالمخدرات

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