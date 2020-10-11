اليوم السابع
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سقوط دابة داخل بلوعة صرف صحي بالغربية نتيجة تهشم الغطاء

الأحد، 11 أكتوبر 2020 03:26 م
سقوط دابة داخل بلوعة صرف صحي بالغربية نتيجة تهشم الغطاء بلوعة صرف صحي
كتب محمود عبد الراضي

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تسبب كسر "غطاء بلوعة" صرف صحي بالغربية في سقوط دابة داخلها، مما أثار حفيظة المواطنين، وتبين أن الغطاء مكسور ومهشم ولم يتم إصلاحه منذ فترة زمنية.

جاء ذلك على خلفية تداول مقطع فيديو خلال أحد البرامج التليفزيونية متضمناً "سقوط دابة داخل بالوعة صرف صحى" بمدينة طنطا بالغربية، وما أفاد به أحد مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بطنطا خلال استضافته هاتفياً بالبرنامج ، بسرقة غطاء البالوعة الخاصة بمحل الواقعة مما أدى لسقوط الدابة بها.

بالفحص تبين عدم صحة ما ذكره مسئول شركة المياه الشرب والصرف الصحى ، وأن تلك البالوعة خاصة بمجمع محابس مياه الشرب والصرف الصحى بالمنطقة محل الواقعة ، وبالتقابل مع أحد أصحاب المحال التجارية الكائنة بمحل الواقعة ، أفاد بأن غطاء تلك البالوعة مهشم ومكسور بداخلها ولم يتم سرقته ، وأضاف بأنه قام بإبلاغ الشركة منذ ثلاثة أسابيع ، وبالاستعلام من أحد مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أفاد بعدم تلقى أية بلاغات سرقة أغطية البالوعات منذ عام تقريباً، وأن ما تناوله مسئول شركة مياه الشرب والصرف الصحى خلال البرنامج جاء فى سياق تعامله مع الموقف، وتبريره لمشهد سقوط "الدابة" داخل البالوعة.

 

 


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