اليوم السابع
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سفير بنجلادش بالقاهرة يزور متحف الإسماعيلية .. صور

الأحد، 11 أكتوبر 2020 11:15 ص
سفير بنجلادش بالقاهرة يزور متحف الإسماعيلية .. صور سفير بنجلاديش وزوجته بمتحف الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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قام أم دى منيرول إسلام سفير دولة بنجلاديش بالقاهرة ، وزوجته ، بجولة تفقدية لمتحف آثار الإسماعيلية، للتعرف على أبرز المقتنيات الآثرية الموجودة بالمتحف، حيث قام أحمد إسماعيل "أمين متحف" بشرح سيناريو العرض المتحفي، من خلال تلك الجولة.

وقد عبر أم دى منيرول إسلام سفير دولة بنجلاديش بالقاهرة ، وزوجته ، عن سعادتهما خلال زيارتهما لمحافظة الإسماعيلية.

وخلال الزيارة، تم التعريف بتاريخ نشأة متحف آثار الاسماعيلية ، وأهم القطع المعروضة به ، بالإضافة للسلوكيات المتبعة عند زيارة المتحف، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفى نهاية الجولة، عبر السفير وزوجته، عن مدى سعادتهم لما شاهدوه من مقتنيات فريدة بالمتحف، وجمال محافظة الإسماعيلية، حيث اشترى السفير مانجو الإسماعيلية أثناء الزيارة ، قائلًا "أفضل مانجو تناولتها فى حياتي " .

ويواصل متحف آثار الإسماعيلية، استقبال زواره من أنحاء العالم ، بعد إعادة فتح الزيارات الأجنبية والجولات الإرشادية، والتى كان آخرها زيارة زوج مصرى وزوجته السويسرية المتخصصة فى الآثار وإشادتهما بالقطع الأثرية المعروضة بالمتحف.

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سفير بنجلاديش وزوجته بمتحف الإسماعيلية

 

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زيارة سفير بنجلاديش لمتحف الإسماعيلية

 

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زيارة سفير بنجلاديش لمتحف الإسماعيلية
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زيارة سفير بنجلاديش لمتحف الإسماعيلية
 
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سفير بنجلاديش وزوجته بمتحف الإسماعيلية

 

 

 


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