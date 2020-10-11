سعر اليورو يرتفع اليوم الأحد 11-10-2020 أمام الجنيه المصرى

كتبت : سماح حمدى

ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 11-10-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.41 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.37 جنيه للشراء، و18.58جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.43 جنيه للشراء.

18.56 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.41 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل بـ 18.37 جنيه.

18.65 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل بـ 18.58 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.40 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل بـ 18.37 جنيه.

18.64 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل بـ 18.55 جنيه.



سعر اليورو فى بنك البركة

18.38 جنيه للشراء.

18.62 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.38 جنيه للشراء.

18.62 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.41 جنيه للشراء.

18.65 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.37 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.

قالت رابطة الأسواق المالية في أوروبا مؤخرا، إن الحكومات الأوروبية أصدرت سندات وأذونا بقيمة تبلغ نحو 1.351 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي وهو أكبر حجم إصدار فصلي على الإطلاق.

وأفادت الرابطة في تقرير بيانات السندات الحكومية للربع الثاني أن الإصدار الكلي للسندات والأذون من أوروبا والمملكة المتحدة يمثل زيادة 85.1 بالمئة من الحجم المصدر في الربع الأول من العام وقفزة تبلغ نحو 128 بالمئة عن حجم الإصدار في الربع الثاني من 2019.

وذكرت أن متوسط معدل تغطية العروض بلغ 2.28 في الربع الثاني بزيادة 5.4 بالمئة عن الربع الأول مما يشير إلى إقبال كاف من المستثمرين ودعم البنوك المركزية للإصدار المتزايد من السندات والأذون الناجم عن جائحة كورونا.