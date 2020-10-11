روسيا تسجل 13 ألفا و634 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد تسجيل 13 ألفا و634 إصابة جديدة بالفيروس التاجي في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية (مقابل 12846 إصابة في اليوم السابق)؛ ما يمثل أكبر زيادة منذ بداية الجائحة في روسيا.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الأحد، بأن هذه الزيادة ترفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و298 ألفا و718 إصابة، مشيرا إلى تسجيل الإصابات الجديدة بالفيروس في 85 منطقة روسية.

وأوضح البيان أنه تم تسجيل 149 وفاة جديدة جراء الفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في روسيا إلى 22 ألفا و597 وفاة، وتماثل 4240 شخصا للشفاء وغادروا المستشفيات بعد تعافيهم خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 1020442 شخصا.