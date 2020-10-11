رئيس مركز بنى عبيد بالدقهلية يسلم عقود تملك لـ17 حالة من واضعى اليد

الدقهلية شريف الديب

استقبل حاتم قابيل ،رئيس مركز ومدينة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، عددا من المواطنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة الذين قاموا بتقنين أوضاعهم بنطاق مركز ومدينة بنى عبيد، وسلم المركز بتسليم عقود الملكية على المواطنين الذين قاموا بتقنين أوضاعهم على أراضى أملاك الدولة بنطاق المركز.

وأكد رئيس المركز، أن الدولة حريصة على توفير كل التسهيلات على المواطنين فى السداد وتيسير الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى، والتسعير، وموافقة كافة الجهات المعنية طبقًا للقانون، ولا بد من تضافر كل الجهود فى إتمام عملية التقنين.

وأوضح قابيل، أن رئاسة المركز، قد أنهت إجراءات عدد 20 عقد ملكية للمواطنين لواضعى اليد على أراضى أملاك دولة وتم تسليم منها حتى اليوم 17 عقدا على المواطنين الذين أنهوا إجراءات الفحص والمعاينة، والتقييم الفني، والتسعير بمركز ومدينة بنى عبيد.