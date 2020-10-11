رئيس جامعة كفر الشيخ يؤكد الجاهزية للعام الدراسى الجديد وعيادة بكل كلية

أكد الدكتور عبد الرازق يوسف الدسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، جاهزية الجامعة للعام الدراسى الجديد على كافة المستويات مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد فى سبيل حماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وقال الدكتور عبد الرازق يوسف فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " أن الجامعة وضعت مجموعة من الضوابط والإجراءات تبدأ من دخول الحرم الجامعى حيث وفرت بوابات تعقيم على مداخل الجامعة لتعقيم الطلاب قبل الدخول وكذلك مقياس الحرارة لتوقيع الكشف الحرارى على الطلاب بمقياس الحرارة وكذلك داخل الكليات.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أنه سيتم تخصيص عيادة طبية داخل كل كلية للتدخل عن حدوث أى طوارئ وذلك ضمن خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه الجامعة بصدد الانتهاء من خطة التسكين بالمدن الجامعية خلال العام الدراسى الجديد.

وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة استعدت أيضا لتطبيق منظومة التعليم الهجين والانتهاء من وضع الجداول الدراسية للكليات وفقا لنظام التعليم الهجين وحضور طلاب الكليات العملية والكليات النظرية.