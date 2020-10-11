رئيس جامعة سوهاج يناقش آليات وضع الخطة الاستراتيجية للجامعة لعام 2021/2025

سوهاج محمود مقبول

شارك اليوم الدكتور أحمد عزيز ، رئيس جامعة سوهاج ، فى ورشة عمل لعرض اليات مسودة الخطة الاستراتيجية للجامعة لعام 2021 /2025 ومناقشة آليات تنفيذ أهدافها، بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد حسانين رئيس لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية، الدكتور احمد الخطيب ، مدير مركز الجودة و المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الاقسام، ومديري العموم ومديري الوحدات ذات الطابع الخاص .

وقال رئيس جامعة سوهاج ، إن هناك عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تطمح الجامعة لتحقيقها على عدة أصعدة سواء تعليمية، ميدانية ومجتمعية، موضحاً أن الجامعة مازالت في مرحلة المناقشة والتعديل والتحسين للوصول إلى الرؤية النهائية للأهداف المطلوب تحقيقها ، مشيرا الى أنه تم مناقشة نقاط القوة وما تم تحقيقه من أهداف بالخطة السابقة، وتحديد نقاط القوة و الضعف للوضع الراهن، ووضعها كأساس للخطة القادمة، مع الاستعانة بمرجعية الخطط السابقة، مثل الخطة الإستراتيجية لتطوير منظومة التعليم العالي لإقليم جنوب الصعيد 2007/2020، استراتيجية الحكومة لتطوير التعليم العالي في مصر 2015/2030، الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2016/2030 (تحديث 2019) ، رؤية مصر 2030، وذلك لوضع أهداف تتفق مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي نهاية كلمته وجه رئيس الجامعة ، الشكر لكل من الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور أحمد حسانين رئيس لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية والدكتور أحمد الخطيب مدير مركز الجودة اعضاء لجنة وضع مسودة الخطة الاستراتيجية .

وأكد الدكتور أحمد سليمان ، على أن الخطة البحثية منبثقة من رؤية مصر 2030، والخطة البحثية للجامعة متسقة مع الخطة البحثية للمجلس الأعلى لقطاع الدراسات العليا، كما انها سوف تركز على القضايا التي لها مردود مجتمعي لمساهمة القطاع في خدمة المحافظة خاصة والدولة بشكل عام.

وأضاف الدكتور أحمد حسانين أنه تم الاطلاع على المرجعيات السابق ذكرها لعمل المسودة، حيث تستقي جميع الكليات سواء المعتمدة منها والساعية للاعتماد خططها من خطة الجامعة، وذلك لتحقيق رؤية مصر 2030، والتوافق مع برنامج الحكومة ووزارة التعليم العالى.