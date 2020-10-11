رئيس جامعة بنى سويف يعلن خطة استراتيجية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عن تنفيذ خطة استراتيجية شاملة المجالات الصحية والاجتماعية والثقافية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس، جاء ذلك خلال اجتماعه بأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكليتى الآداب والتجارة، بحضور الدكتور أسامة سعيد عميد كلية التجارة والدكتور جودة مبروك عميد كلية الآداب، وعدد من اعضاء هيئة التدريس والعاملين.

ووجه رئيس الجامعة، خلال الاجتماع بضرورة تفعيل مكتب تسويق تابع لكلية التجارة لتسويق أنشطة الجامعة، ومجلس مديرين تُرفع توصياته لمجلس الجامعة، وتدشين مشروع بحثى بكلية الآداب لإعداد قاعدة بيانات عن محافظة بنى سويف، ووضع خطة حول القضايا التى تهم المجتمع السويفى، بالإضافة إلى إنشاء مركز للتخطيط والأثر البيئى، معلنا تأييده لمقترح كلية الآداب لإعداد مشروع تنويرى تثقفى لطلاب الجامعة، ومشروع 100 كتاب، مشيرًا إلى ضرورة تثقيف الطالب الجامعى وذلك باختيار 100 كتاب من الحضارات القديمة، ومشروع دراجة لكل طالب، بالإضافة إلى إنشاء مكتبة مركزية تضم أرشيف مركزى للجامعة.

كما أوضح رئيس الجامعة للحضور آخر المستجدات حول الجامعة الأهلية، مشيدًا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة باعتباره مشروع قومى، بالإضافة إلى اطلاعهم على آخر مستجدات النادى الاجتماعى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، والمزرعة الجديدة، ومعهد الأورام، ومستشفيات الحروق والنفسية وعلاج الادمان، والملف الصحى لأسرة الجامعة، وعدد من الموضوعات المتعلقة بالشئون المالية، وآلية تشغيل المدرجات الجديدة.

كما وجه بعمل دورات إسعافات أولية للطلاب، وإنشاء مركز صيانة للأجهزة الخاصة بالمعامل، ومقترح تحويل المعامل بعد انتهاء اليوم الدراسى إلى وحدة ذات طابع خاص، ووضع آلية لتكريم الموظف المثالى بالجامعة.