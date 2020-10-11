اليوم السابع
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رئيس جامعة بنها يتفقد استعدادات العام الجامعى وإجراء الكشف الطبى بالكليات

الأحد، 11 أكتوبر 2020 05:54 م
رئيس جامعة بنها يتفقد استعدادات العام الجامعى وإجراء الكشف الطبى بالكليات رئيس جامعة بنها خلال جولته
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، عدد من الكليات لمتابعة استعدادات العام الدراسى الجديد 2020 /2021، ومتابعة أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة.

ورافق "السعيد"، خلال الجولة الدكتور أسامة صلاح الدين ، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة إيمان عبد الحق  ، عميد كلية التربية، والدكتور رضا عبد الحليم ،  عميد كلية الحقوق، والدكتور وليد طلعت ،  المشرف على كلية العلاج الطبيعى، ورفعت نان  ، أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، والدكتور شريف المهدى مدير عام الشئون الطبية بالجامعة ووكلاء الكليات.

واطمأن رئيس الجامعة، على تجهيز القاعات الدراسية والمدرجات والمعامل والانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد، كما تفقد مبنى العيادات الخارجية بكلية العلاج الطبيعى.

من ناحية أخرى تابع "السعيد"، إجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد داخل العيادات الطبية بالكليات وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة وتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب.

كما تفقد رئيس الجامعة، خلال جولته أيضا أعمال امتحانات الدور الثانى لطلاب الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية وإجراء المقابلات الشخصية للطلاب الجدد الملتحقين بكليتى التربية والعلاج الطبيعي.

من ناحية أخرى، افتتح رئيس جامعة بنها خلال جولته دورة إعداد المعلم الجامعى والتى تنظمها كلية التربية لمعاونى أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة ويحاضر فيها أساتذة من الكلية.

الصالة الرياضية

الصالة الرياضية

 

خلال جولة رئيس جامعة بنها
خلال جولة رئيس جامعة بنها

 

رئيس الجامعة خلال الجولة
رئيس الجامعة خلال الجولة

 

متابعة الجولة
متابعة الجولة

 

متابعة الطلاب الجدد
متابعة الطلاب الجدد

 


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جامعة بنها

الكشف الطبى للطلاب الجديد

استعدادات جامعة بنها

إبراهيم سالم

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