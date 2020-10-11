رئيس جامعة المنصورة يلبى دعوة باحثة من ذوى الهمم ويحضر مناقشة رسالة الماجستير

الدقهلية شريف الديب

فى لفتة إنسانية شهد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، مناقشة رسالة ماجستير للباحثة تغريد فؤاد محمد أحمد، باحثة ماجستير بقسم علم الحيوان والتى تقدمت بدعوة رئيس الجامعة لحضوره مناقشة الرسالة الخاصة بها.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للباحثة نظرا لجهدها ودأبها على مواصلة العلم، مؤكدا على أهمية مساندة المتفوقين والموهوبين ودعمهم ورعايتهم، خاصة أصحاب الهمم.

ومنحت لجنة المناقشة الباحثة درجة الماجستير فى علم الحيوان وهى بعنوان : "تأثير زيت بذور الفجل على العقم الناجم عن الفشل الكلوى فى ذكور الجرذان".

وتضمنت لجنة الإشراف الدكتور جمال محمد فتحى أستاذ علم وظائف الأعضاء كلية العلوم جامعة المنصورة، الدكتور السيد محمد الحبيبى وتضمنت لجنة الحكم والمناقشة الدكتور أحمد عبد الحميد هنداوى أستاذ علم وظائف الأعضاء كلية العلوم جامعة الزقازيق، الدكتور قدرى عبد القادر مختار أستاذ علم وظائف الأعضاء كلية العلوم جامعة دمياط، الدكتور جمال محمد فتحى إدريس أستاذ علم وظائف الأعضاء كلية العلوم جامعة المنصورة.

تمت مناقشة الرسالة بحضور الدكتور أسامة العيان القائم بعمل عميد الكلية، الدكتور رزق مصطفى إبراهيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أحمد المحمودى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عزة إسماعيل عميد كلية العلوم الأسبق والمشرف على مكتب التايكو وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.