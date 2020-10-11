رئيس جامعة القاهرة ينشر مقاطع توضيحية لاستخدام المنصة التعليمية الذكية

كتب ـ محمد صبحى

أطلقت جامعة القاهرة عددا من الفيديوهات التوضيحية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، تشرح فيها كيفية استخدام المنصة التعليمية الذكية للجامعة Smart Cu، وأنظمتهما الذكية المختلفة، إلى جانب تدريب مكثف يبدأ اليوم ويستمر لمدة أسبوع لأعضاء هيئة التدريس ومسئولي IT بالكليات على نظام blackboard من خلال الخبراء الدوليين.

وتتضمن منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية Smart Cu مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام الامتحانات Assessment Gourmet ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، ونظام Collaborate للاجتماعات والمؤتمرات، وبرنامج كشف الانتحال Plagiarism، فضلًا عن أدوات تعليمية متعددة أخرى.

وتضم منصة جامعة القاهرة، نظامًا من أقوى الأنظمة للتعليم الذكي في العالم، وهو عبارة عن نظام جديد للتعلم، أكثر تطورًا من الأنظمة العادية، من خلال واجهة حديثة سهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة، تقدم تجربة تعليم وتعلم أبسط وأكثر قوة تتجاوز نظام إدارة التعلم التقليدي LMS.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة كان لها السبق في إطلاق خطة التحول لجامعة ذكية من الجيل الثالث في ضوء نظرية الأمن القومي الشامل عام 2017، من خلال استراتيجية متكاملة تم تنفيذها بنجاح، بدأت على مستوى التحول الرقمي بميكنة الإجراءات الإدارية والخدمات الطلابية وطرق التقديم للطلاب بالمدن الجامعية والتنسيق الداخلي للكليات، مرورًا بالتربية العسكرية والكشف الطبي والتحول الكامل نحو الشمول المالي لتمتلك الجامعة مظلة ميكنة إلكترونية واسعة في كافة الجوانب والتعاملات.