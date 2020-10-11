اليوم السابع
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رئيس جامعة الأزهر يؤكد حرص الجامعة على الارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس.. صور

الأحد، 11 أكتوبر 2020 03:33 م
رئيس جامعة الأزهر يؤكد حرص الجامعة على الارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس.. صور رئيس جامعة الأزهر خلال الجولة
كتب لؤى على

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أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، حرص الجامعة على النهوض والارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، من خلال عقد دورات تدريبية فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الهدف من تنظيم عقد هذه الدورات هو النهوض والارتقاء بمستوى جامعة الأزهر ووضعها فى المكانة اللائقة بها محليًّا وإقليميًّا ودوليًا.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل التدريبية حول استراتيجيات التعليم والتعلم الحديثة لمعلمى الوافدين بالتعلم المدمج، والتى تقام فى إطار فاعليات المشروع الدولى للجامعة مع مختلف الجامعات الأوروبية والمصرية، وضمن إجراءات البرنامج الدولى لتدريب معلمى الطلاب الوافدين والمهاجرين على أساليب التدريس الحديثة المتبعة فى التدريب، ‏وحلقات التعلم المختلفة ودورها فى التنمية المهنية المستدامة، ‏إلى جانب التدريب على مبادئ التواصل مع الفئات المستهدفة، بحضور الدكتور محمد الشربيني، عميد كلية العلوم

وأوضح رئيس الجامعة أن الورشة تستهدف إلقاء الضوء على كيفية توظيف تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والوسائل التقنية الحديثة فى عمليات التعليم والتعلم.

من جانبه قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية: إنه فى ظل اختلاف طبيعة التدريس للطلاب الوافدين والمهاجرين عن الطلاب المصريين؛ من حيث الخصائص والسمات التى ينبغى للمعلم أن يتحلى بها، وكذا طرق واستراتيجيات التدريس التى قد تختلف كثيرًا عن تلك المتبعة مع الطلاب من الوطن الأم، جاءت الحاجة إلى مثل هذا المشروع الدولي، الذى يهدف إلى إنشاء الدبلوم المهنى لإعداد معلمى أبناء الوافدين والمهاجرين ‏باستخدام التعلم المدمج أو الهجين؛ وذلك لإعداد المعلمين، وتزويدهم بالأساليب التى تناسب هؤلاء الطلاب والطالبات، وتتماشى ‏مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ‏2030، كما ترتكز على ‏مبادئ التعلم الست وأهداف التواصل العشر، كل ذلك فى إطار منهجى ‏تحت إشراف الاتحاد الأوروبى وتوجيهه، موضحًا أن ورشة العمل انطلقت اليوم ولمدة ثلاثة أيام، وذلك ضمن إجراءات البرنامج الدولى للجامعة لتدريب معلمى الطلاب الوافدين والمهاجرين على أساليب التدريس الحديثة المتبعة فى التدريب، ‏وحلقات التعلم المختلفة ودورها فى التنمية المهنية المستدامة، ‏إلى جانب التدريب على مبادئ التواصل مع الفئات المستهدفة.

جدير بالذكر أن الورشة التدريبية تمت بتنفيذ وتنسيق كل من: الدكتور محمد منصور سعد، مسئول التعاون الدولي، منسق برامج الاتحاد الأوروبى بجامعة الأزهر، والدكتور سعيد دسوقي، منسق عام المشروع.

 

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جامعة الازهر

الازهر الشريف

اعضاء هيئة التدريس

الاتحاد الاوروبى

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