رئيس جامعة أسيوط : إنطلاق نموذج لمحاكاة الإتحاد الأوربى غدا

أسيوط فريق المحافظات

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن إنطلاق وقائع نموذج محاكاة الإتحاد الأوربى الذى تعقده الجامعة للعام السادس على التوالى غداً الإثنين، وكشف رئيس جامعة أسيوط أنه من المقرر أن يشارك فى وقائع النموذج كوكبة من السفراء والشخصيات الدولية البارزة والتى تضم سفير الإتحاد الأوربى، وسفير دولة البرتغال، والملحق الثقافى لسفارة دولة التشيك، إلى جانب الحضور المميز للسفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق والسفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية واللواء طارق المهدى المحافظ الأسبق لعدد من محافظات الجمهورية ورئيس المجلس الوطنى للاعلام سابقاً .

ومن جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن نموذج المحاكاة يعد من أهم الأنشطة الطلابية المتميزة والرائدة فى جامعة أسيوط والتى دأبت كلية التجارة على تقديمه والإشراف عليه ، والذى يهدف إلى تشجيع الشباب على الإضطلاع والمشاركة السياسية ويعمل على تنمية مهارات القراءة والخطابة والقدرة على التعبير وتعزيز مبادئ الديمقراطية وحرية الرأى والثقة بالنفس لدى الطلاب.

وصرح الدكتور محمد عبد السلام نوير عميد كلية التجارة ان من المقرر أن تنطلق أعمال النموذج فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بالقاعة الثمانية وتبدأ بالكلمات الإفتتاحية يعقبها جلسة نموذج محاكاة الإتحاد الأوربى والتى تنعقد تحت عنوان "الإتحاد الأوربى ما بين تحديات أزمة كورونا وتعظيم فرص التعاون الصينى " والتى تتمحور حول التعاون المشترك لحل أزمة كورونا ، وتغيير المناخ والقضايا الإقتصادية المشتركة ثم إستراحة يعقبها جلسة القمة الأوربية الصينية ثم حلقة نقاشية حول علاقة مصر بالإتحاد الأوربى، مضيفاً أن الجلسة المسائية لوقائع النموذج من المقرر أن تشهد حلقة نقاشية حول علاقة مصر بالإتحاد الأوربى وتكريم الأعضاء وإختيار أفضل المندوبين .