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رئيس الوزراء: مصر حققت نسبة نمو جيدة وإيجابية رغم تحديات فيروس كورونا

الأحد، 11 أكتوبر 2020 09:34 ص
رئيس الوزراء: مصر حققت نسبة نمو جيدة وإيجابية رغم تحديات فيروس كورونا رئيس الوزراء مصطفى مدبولى
كتب - محمد شرقاوى

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر واجهت بعض التحديات خلال عشرينيات القرن الماضى، ودخلت فى سلسة من الحروب أثرت على مسيرة التنمية بدأ من عام 1956، مضيفا أن مصر حققت نسبة نمو جيدة وإيجابية رغم تحديات مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه خلال عشرينيات القرن الماضى، كان معدلات الأمية تتجاوز 85%، بالإضافة إلى أن الغناء يوجد عند طائفة من الشعب، مضيفا أن متوسط أعمار المصريين 50 عاما وتعتبر في الدول النامية نسبة عالية، ومصر تعتبر من الدول المتقدمة في النماء، وكانت نسبة الفقر في الريف 75% .

وتابع مدبولى، أن مصر خاضت حروبا في القرن الماضى خلال 17 عاما، بالإضافة إلى أنها عانت من عدم الاستقرار خلال الفترة من 2011 وحتى 2013.


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