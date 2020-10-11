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رئيس الوزراء: مصر أنفقت 4 تريليونات جنيه على مشروعات قومية خلال 6 سنوات

الأحد، 11 أكتوبر 2020 10:05 ص
رئيس الوزراء: مصر أنفقت 4 تريليونات جنيه على مشروعات قومية خلال 6 سنوات مصطفى مدبولى
كتب سمير حسنى

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كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن مصر أنفقت اكثر من 4 تريليونات جنيه لتصحيح مسار الاقتصاد وتحقيق التنمية، منذ 2014، مؤكدا إنجاز كافة مشروعات الموارد المائية المستهدف تنفيذها.

وأضاف رئيس الوزراء خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة والمناطق العشوائية بلغ نحو 424 مليار جنيه ، منوها بأن هناك 61 منطقة متبقية من أصل 357 منطقة، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن خلو مصر من المناطق غير الآمنة قريبا.

 


الندوة التثقيفية 32

القوات المسلحة

مركز المنارة

حرب أكتوبر

السيسي

الرئيس السيسي

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