اليوم السابع
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الأحد، 11 أكتوبر 2020 06:17 م
خالد صلاح
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رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس قداس خدمة الأجانب بكاتدرائية الزمالك

الأحد، 11 أكتوبر 2020 06:03 م
رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس قداس خدمة الأجانب بكاتدرائية الزمالك رئيس الكنيسة الأسقفية

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ترأس الدكتور منير حنا ، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية بالكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ، اليوم الأحد ، صلوات القداس الإلهي باللغة الإنجليزية في كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، وذلك ضمن خدمة الأجانب التي تقدمها الكنيسة في عظة القداس.
 
و روى "منير حنا" قصة من الإنجيل يوضح فيها السيد المسيح فضل الطاعة حين فرق بين ابنين لأب واحد الأول دعاه والده للعمل بالكرمة (حقل العنب) فوافق ولكنه لم يذهب أما الثاني فرفض ولكنه ذهب طاعة لأبيه متسائلًا من الذي أطاع في النهاية؟
 
وقال "حنا"، إن المسيح كان يختار رموزًا من العهد القديم يفهمها شيوخ اليهود فضرب لهم مثلًا بالحجر الذي رفضه البنائون فصار حجر الزاوية مبينًا أن حجر الزاوية كان له مواصفات خاصة تختلف عن باقي الأحجار ، مضيفا  أن المسيح هو حجر الزاوية الذي رفضه اليهود الذين قال الله لهم "تقدسوا فإن كل الأرض لي" ولكنهم لم ينفذوا وصيته وانعزلوا ظنًا منهم أن الله اختارهم وخصهم عن غيرهم من شعوب الأرض.
 
و حرصت الكنيسة على التأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية واستخدام الأدوات الشخصية بالإضافة إلى تقسيم مقاعد الكنيسة بالشكل الذي يضمن التباعد الاجتماعي.
 
 
 

الاسقفيه

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المطران منير حنا

قداس

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