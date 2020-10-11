رئيس اتحاد التأمين: اقترحنا توفير وثائق تكميلية لمنظومة التأمين الصحى الشامل

كشف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتامين عن تقديم مقترحات لكيفية مشاركة شركات التأمين فى منظومة التأمين الصحى الشامل وذلك بإمكانية توفير وثائق تأمين تكميلية لتوفير خدمات مضافة أو العمل كمعيدى تأمين لتغطيات المنظومة وتحمل نسبة من المخاطر.

وأضاف الزهيرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على هامش مؤتمر التأمين الطبى أنه سوف يتم تقديم ورقة عمل بالتعاون مع وزارة الصحة والمالية وهيئة الرقابة المالية للوصول إلى أفضل المقترحات التى يمكن من خلالها طرح دور قطاع التأمين الطبى فى مشاركة منظومة التأمين الصحى الشامل.

يذكر أنه انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى والرعاية الصحية، والمنعقد صباح اليوم الأحد، تحت عنوان "صناعة التأمين الطبى والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحى الشامل" برعاية الهيئة وعدد من الجهات الحكومية الأخرى، وينظمه كل من الاتحاد العربى للتأمين والاتحاد المصرى للتأمين بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، وبحضور رؤساء وممثلى شركات التأمين المصرية وشركات الوساطة التأمينية ومسؤولى شركات الرعاية الطبية، والجهات ذات العلاقة بمنظومة التأمين الصحى الشامل.