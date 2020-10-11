رئيس أذربيجان يتهم أرمينيا بخرق الهدنة بقصفها لمدينة غنجة

كتب أحمد عرفة

اتهم رئيس أذربيجان، إلهام علييف، أرمينيا بخرق الهدنة بقصفها لمدينة غنجة، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال رئيس أذربيجان إلهام علييف: "إن البيان الختامى للمشاورات التي استضافتها موسكو الجمعة الماضية بشأن تسوية النزاع فى قره باغ يقضى بضرورة سحب أرمينيا قواتها من المنطقة المتنازع عليها".

وأكد علييف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه يقيم إيجابيا نتائج المشاورات (الأذربيجانية - الأرمنية - الروسية) التى توجت بإعلان هدنة إنسانية في قره باغ، لافتا إلى أن النسخة النهائية من البيان الختامي تختلف بشكل ملموس عما عرض أصلا، مشيدًا بمراعاة جميع مطالب باكو في الوثيقة.