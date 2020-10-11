دراسة جديدة تكشف: 29 مليون امرأة وفتاة وقعن ضحية العبودية والرق الحديث

ريهام عبد الله

كشف تقرير استقصائى جديد لمنظمة "ووك فرى" الحقوقية، أن 29 مليون امرأة وفتاة وقعن ضحية للرق الحديث، وتعرضن للاستغلال فى ممارسات تشمل العمل القسرى والزواج القسرى وعبودية الديون والخدمة العبودية المنزلية.

ومن جهتها، قالت جريس فوريست، وهى واحدة من مؤسسى "ووك فرى"، والتى مقرها أستراليا، إن هذا الرقم يعنى أن واحدة من كل 130 امرأة وفتاة تخضع لأحد مظاهر العبودية الحديثة اليوم، وهو رقم يفوق عدد سكان أستراليا، وفقا لموقع سبوتنيك.

وأكدت فوريست، أن عدد الأشخاص الذين يعيشون العبودية اليوم، أكثر من أى وقت مضى فى تاريخ البشرية، بحد وصفها.

وأوضحت فورست أنه تم التوصل إلى أن واحدة من كل 130 امرأة أو فتاة يعشن فى العبودية الحديثة، من خلال عمل جماعى للمنظمة بمشاركة منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة.

وكشفت أن العبودية الحديثة تغيرت بشكل جذرى، مشيرة إلى أنه تم إجبار الناس الضعفاء على ممارسة العبودية الحديثة مع تفشى فيروس كورونا.

وأوضحت أن مؤسسة "ووك فرى" وبرنامج "كل امرأة كل طفل" التابع للأمم المتحدة أطلقا حملة دولية تهدف للقضاء على العبودية الحديثة، وتحث على وقف زواج الأطفال، والذى لم يجرّم بعد فى نحو 136 دولة، وعلى الشفافية والمساءلة بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات.