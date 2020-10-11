دراسة بجامعة كوليدج بلندن تؤكد: 86% من مصابى كورونا لم تظهر عليهم أعراض

كتبت هند عادل

كشفت دراسة بريطانية جديدة أن ما يقرب من 86 % من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 أثناء الإغلاق لم تظهر عليهم أي من أعراض فيروس كورونا المعروفة مثل السعال والحمى وفقدان التذوق أو الشم، وأكد الباحثين بجامعة كوليدج لندن (UCL) إلى أن هناك حاجة إلى برنامج اختبار أكثر انتشارًا للقبض على الانتقال الصامت.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS حقيقة أن الكثير من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم كانوا بدون أعراض في يوم نتيجة الاختبار الإيجابية يستدعي تغييرًا في استراتيجيات الاختبار المستقبلية، و قالت البروفيسورة إيرين بيترسن ، من جامعة كاليفورنيا في علم الأوبئة والرعاية الصحية ، إن الاختبارات الأكثر انتشارًا ستساعد في التقاط انتقال العدوى ومن المحتمل أن يمنع تفشي المرض في المستقبل.

يجب أن تتضمن برامج الاختبار المستقبلية اختبارات متكررة لمجموعة أكبر من الأفراد ، وليس فقط الحالات التي تظهر عليها الأعراض ، خاصة في الأماكن عالية الخطورة أو الأماكن التي يعمل أو يعيش فيها كثير من الناس بالقرب من بعضهم البعض مثل مصانع اللحوم أو قاعات الجامعات، وأوضحت أنه حالة قاعات الجامعة ، قد يكون من المناسب بشكل خاص اختبار جميع الطلاب قبل عودتهم إلى المنزل للإحتفال بعيد الميلاد القادم.

وأشار الباحثين أن يكون الاختبار المجمع إحدى الطرق للمساعدة في تنفيذ استراتيجية اختبار واسعة النطاق حيث يتم تجميع العديد من الاختبارات معًا في تحليل واحد لتوفير الوقت والموارد في الاختبار الفردي، ستكون هذه الإستراتيجية طريقة فعالة للاختبار عندما يكون معدل الانتشار الإجمالي منخفضًا لأن العينات المجمعة السلبية يمكن أن تُظهر بسرعة أن مجموعة كبيرة من الأشخاص غير معديين .