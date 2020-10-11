اليوم السابع
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خالد صلاح
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خفر السواحل ينتشل 11 جثة لمهاجرين غرق مركبهم قبالة سواحل تونس

الأحد، 11 أكتوبر 2020 10:35 م
خفر السواحل ينتشل 11 جثة لمهاجرين غرق مركبهم قبالة سواحل تونس خفر السواحل _ صورة أرشيفية
تونس (رويترز)

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قال مسئول أمنى، إن قوات خفر السواحل، انتشلت اليوم الأحد، 11 جثة لمهاجرين أفارقة غرق مركبهم قبالة سواحل صفاقس عندما كانوا يحاولون اجتياز البحر المتوسط باتجاه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

 

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية فى تونس عن المسؤول الأمنى قوله إن الجثث لثمانى نساء وثلاثة أطفال، وكان المهاجرون على متن مركب به 29 شخصا، وتواصل قوات خفر السواحل جهودها للعثور على بقية الركاب.

 

والعام الماضى لقى حوالى 90 مهاجرا أفريقيا حتفهم عندما غرق مركبهم فى واحد من أسوأ الجوادث قبالة سواحل تونس.

 

 


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