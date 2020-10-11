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خالد الجندى: الشعب المصرى تحمل المشاق حتى تحقق النصر بفضل الوعى

الأحد، 11 أكتوبر 2020 11:39 ص
خالد الجندى: الشعب المصرى تحمل المشاق حتى تحقق النصر بفضل الوعى خالد الجندى
كتب - محمد شرقاوى

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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأمة كان لديها وعى كامل وبوجوبه تنحى الخلافات وبوجود العمل والإنتاج، والربط على البطون وتحمل المشاق وحتى تحقق النصر، وهذا بفضل الوعى لدى الشعب، مضيفا أنه في كل زمان يكون السفهاء موجودون فى المجتمعات، يحاولون هدم الدول.
 

وأضاف الشيخ خالد الجندى، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، في محاضرة بعنوان الوعى الحقيقى والوعى الزائف، أن هناك سفهاء في كل أمة لابد من عدم الانسياق إلى ما يتحدثون به لأنهم أهل الفتنة، قائلا : " هناك قوم بهتدون لهدينا ويستنون بسنتنا وهم بريؤون منه. وعليكم الحذر من داعى التنوير.. حتى ترجع الأمة إلى أفضل حالات التماسك".  

وعن وعى المصريين لما يقوم به الجماعات الإرهابية فى مصر من هدم وتخريب، قال: "المجتمع المصرى واعى، وعظيم فى بناء الأمة المصرية".


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