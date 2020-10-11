حملة "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان فى المنوفية.. اليوم

المنوفية - فريق المحافظات

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن بدء الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتى ستنطلق اليوم الأحد تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة بالمجان فى مدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" التى يتم تنفيذها تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لقطاع الصحة.

وصرح الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية على انه سوف يتم تنفيذ الحملة الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خلال اكتوبر الجارى على مرحلتين.

وتبدأ المرحلة الاولى خلال الفترة من 11/10/2020 وحتى 15/10/ 2020 بإدارات (الباجور ــ قويسنا ــ بركة السبع ــ منوف ــ سرس الليان )، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 18/10/2020 وحتى 22/10/2020 بإدارات ( أشمون ــ تلا ــ الشهداء ــ السادات ــ شبين الكوم ) تحت إشراف ادارة تنظيم الاسرة بمديرية الصحة.

ومن جانبه أشار الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة إلى أنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الاسرة بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحى والندوات الإعلامية عن أهداف الحملة وأهميتها من خلال مراكز الإعلام بالمدن والرائدات الريفيات لضمان وصول الخدمات لكل السيدات المستهدفات فى قرى ومراكز المحافظة، وكذلك التنسيق مع ادارة الطب العلاجى لتوفير اخصائيين نسا للمشاركة فى تقديم الخدمة الطبية، والاشراف على القوافل العلاجية من خلال فرق الاشراف بالمديرية والادارات مؤكداً على اهتمام الدولة بقضية الزيادة السكانية وأهمية العمل على خفض معدلات المواليد وتنظيم الأسرة .