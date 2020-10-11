حسام صالح المتحدث باسم "الشركة المتحدة": حديث الرئيس عن مسلسل "الاختيار" به رسائل وتكليفات

كتب عامر مصطفى

قال المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن مسلسل "الاختيار" فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة اليوم، شرف كبير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موضحًا أن حديث الرئيس تشريف لنا جميعًا داخل الشركة، لأنه تكريم من الرئيس بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، ووجودنا في الحفل نفسه يجعلنا نشعر بأنه تكريم، خاصة أن الرئيس طلب مننا الصعود مرة أخرى لكي يتحدث معنا".

وأضاف صالح، خلال مداخلة لبرنامج الحياة اليوم، تقديم لبني عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة: "الفكرة أن عمل مسلسل الاختيار اشتركت في إعداده القوات المسلحة وأجهزة بالدولة، والعمل لم يعتمد على بطل أو بطلين، ولكن مجموعة من الأبطال يروون قصة حقيقة، والناس الموجودة حاليًا عاصروها لأنها قريبة في العمر الزمني".

وتابع صالح: "عادة عندما يتم كتابة العمل الفنى لفترة سابقة قد تكون 30 سنة أو أكثر، لكن مسلسل "الاختيار" تناول فترة زمنية قريبة، وبالتالي تجسيد العمل سيكون مختلفًا، لافتًا أن الرئيس السيسي قال في حديثه خلال الندوة التثقيفية: "أنا معرفش جابوا الناس دي منين"، وأشار صالح إلى أن "فريق عمل المسلسل جاب تفاصيل وعرف التفاصيل بالضبط لأن الحبكة بتاعتها أدت إلى تفاعل المواطنين مع العمل".

وأكمل حسام صالح، أن الجميع اشترك في عمل مسلسل الاختيار، فالعمل لم يعتمد على بطل أو اثنين، ولكن اعتمد على مجموعة كبيرة من الأبطال، والعمل جاء مع التطور الزمني للمرحلة التي نعيشها، قائلاً: "شرف لنا أننا استطعنا أن نوصل ما يحدث للمواطن المصرى ويضع علينا عبئًا كبيرًا لما يتطلبه من مجهود".

وأكد المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن "حديث الرئيس أكثر من الشكر، وكان هناك رسائل كثيرة، وكلفنا الرئيس بأشياء كثيرة وهو شرف للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأنه جزء من عملنا ورسالتنا، ويضع علينا كثير من العبء والمسئولية الوطنية".

واختتم صالح حديثه قائلاً: "بعيدًا عن مسمى العمل المقبل من مسلسل الاختيار، ولكن العمل فتح مسئولية كبيرة علينا، وجعلنا نستطيع تقديم أكثر من عمل فى أكثر من اتجاه، ومصر مليئة بالقصص والتضحيات ليس في المجال الأمني والعسكري فقط، وهناك ناس بذلت مجهودا في مجالات أخرى".