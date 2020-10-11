اليوم السابع
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حبس 3 متهمين بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة والذخائر فى أسوان

الأحد، 11 أكتوبر 2020 02:19 م
حبس 3 متهمين بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة والذخائر فى أسوان ورشة اسلحة - أرشيفية
أسوان- صلاح المسن

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أمرت نيابة أسوان بحبس ثلاثة متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لحيازتهم أسلحة ومخدرات ولإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة والذخائر بأسوان، حيث نجحت أجهزة الأمن بأسوان، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى لإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة والذخائر والاتجار بالمواد المخدرة، فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.


وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة للإسلحة والذخائر غير المرخصة ومشاركة قطاع الأمن العام والبحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، من ضبط ثلاثة أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، لإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر والاتجار فى المخدرات ، متخذين من مسكن أحدهم مكانا لمزاولة نشاطهم الاجرامى ، وحيازة وإخفاء المواد المخدرة والأسلحة النارية .

 

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم 12 طبنجة و30 طلقة نارية مصنعة وكمية من أجزاء وأدوات التصنيع، ومبلغ مالى وسيارة وهواتف محمولة، واعترف المتهمين بحيازتهم للمضبوطات.


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