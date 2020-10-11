حبس المتهمين بقتل شاب بسبب خصومة ثأرية مع عائلته والتخلص من جثته بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

قررت نيابة العاشر من رمضان، برئاسة محمد عبد الودود، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس المتهمين بقتل شاب من منطقة حلوان، والتخلص من جثته بمدينة العاشر من رمضان لخلافات ثأرية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكشف تحقيقات ضباط قسم ثان العاشر من رمضان، التوصل إلى تحديد شخصية المجنى عليه والذى ترتبط عائلته بخصومة ثأرية مع أفراد إحدى العائلات بدائرة قسم شرطة حلوان، على إثر ذلك قام أحد أفراد العائلة الثانية، بالاتفاق مع (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) على استدراج المجنى عليه والتعدى عليه بالضرب وإحداث عاهة به نظير حصوله على مبلغ (40 ألف جنيه) ، وفى سبيل ذلك إستعان الأخير بـ 5 أشخاص (نجله وزوجة نجله وعاطلان- مقيمين بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية ، عاطل مقيم بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط أربعة منهم بحوزة اثنين منهم (هاتفى محمول أحدهما يحوى مقطع فيديو يتضمن مشاهد للواقعة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، حيث قررت زوجة نجل المتهم بأنها قامت باستدراج المجنى عليه لمدينة العاشر من رمضان، وعقب حضوره لمكان العثور قام المتهمون بالتعدى عليه بالضرب بعصا "شوم" مُحدثين إصابته التى أودت بحياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.