اليوم السابع
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"جحود الأم".. السجن المشدد لربة منزل باعت طفلتها بمساعدة محامى بمصر القديمة

الأحد، 11 أكتوبر 2020 01:08 م
"جحود الأم".. السجن المشدد لربة منزل باعت طفلتها بمساعدة محامى بمصر القديمة محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه،  بتهمة الاتجار بالبشر في مصر القديمة، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، و عضوية المستشارين حسن السيد حسن و محمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

 
وكشف قرار الإحالة  قيام المتهمين "ت . م"، محامي، و "م . ر"، سورية الجنسية، بدون عمل بارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، بأن تعاملا في شخص طبيعي وهي الطفلة حديثة الولادة " ابنة المتهمة الثانية"، بأن عرضاها للبيع وكان ذلك باستغلال حالة الضعف ووهن المجني عليها،  فأبدت المتهمة الثانية رغبتها في بيع رضيعتها نظير مبلغ للتخلص منها لكونها سفاحا فساعدها المتهم الأول،  وعرض علي المجني عليها للبيع لراغبي الشراء علي موقع التواصل الاجتماعي مقابل الحصول علي مبلغ مالي، وذلك حال كون المجني عليها من أصول المتهمة الثانية.

 


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