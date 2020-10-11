"جحود الأم".. السجن المشدد لربة منزل باعت طفلتها بمساعدة محامى بمصر القديمة

وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين "ت . م"، محامي، و "م . ر"، سورية الجنسية، بدون عمل بارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، بأن تعاملا في شخص طبيعي وهي الطفلة حديثة الولادة " ابنة المتهمة الثانية"، بأن عرضاها للبيع وكان ذلك باستغلال حالة الضعف ووهن المجني عليها، فأبدت المتهمة الثانية رغبتها في بيع رضيعتها نظير مبلغ للتخلص منها لكونها سفاحا فساعدها المتهم الأول، وعرض علي المجني عليها للبيع لراغبي الشراء علي موقع التواصل الاجتماعي مقابل الحصول علي مبلغ مالي، وذلك حال كون المجني عليها من أصول المتهمة الثانية.