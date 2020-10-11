جامعة عين شمس تشارك فى معرض تراثنا بمشغولات نسجية ومعدنية.. صور

أعلنت جامعة عين شمس، مشاركتها بمعرض تراثنا الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، للعام الثانى على التوالى بمركز مصر للمعارض الدولية.

وقال الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، إن مشاركة الجامعة تأتى من منطلق تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتاحة الفرصة لأصحابها من عرض منتجاتهم ، وفتح آفاق أوسع للانتشار والتطور، إلى جانب المحافظة على هذه الصناعات الهامة من الاندثار وتشجيع الشباب على تعلم هذه الحرف اليدوية وإتقانها وإقامة مشروعات صغيرة فى اطار دعم الجامعة لريادة الأعمال عن طريق فتح منافذ لتسويق منتجاتهم، خاصة فى هذا المجال الذى يستطيع أن يستوعب أعداداً كبيرة من الشباب ولا يحتاج إلى استثمارات ضخمة مقارنة بالقطاعات الأخرى مثل الصناعات الثقيلة وغيرها.

كما أوضح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص الجامعة على تشجيع الطلاب وتنمية مهاراتهم وإثراء مواهبهم وذلك عن طريق مركز الابتكار وريادة الأعمال الذى تدعمه الجامعة بكافة اشكال الدعم بما يعود بالنفع على طلاب وشباب مصر اصحاب الابتكارات والأفكار الجديدة وكذلك المشاريع التى تعتمد على المهارات والموهبة مثل اعمال طلاب كلية التربية النوعية.

واحتوى جناح الجامعة على العديد من المشغولات النسجية متمثلة فى لوحات نسجية للاعب المشهور محمد صلاح، ولوحة أخرى احتوت على عناصر حيوانية بطريقة تجريدية، وشنط نسيج وعرائس نسجية، كما احتوى المعرض على ملابس مطبوع عليها صور لوجوه أفريقية بالصوف، وملابس أخرى صبغت بطريقة العقد والربط والباتيك، واحتوى ايضا مشغولات معدنية حلى بالفضة والنحاس، وشنط جلدية رائعة مصنوعة من الجلد الطبيعى عليها شغل تضفير وتدكيك ورسومات غائرة وبارزة، وأيضا على مجسمات خشبية وطبق خشب مطعم بالأرابيسك.