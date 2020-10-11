جامعة طنطا تستعد للعام الدراسى الجديد بقاعات إلكترونية لتطبيق التعليم الهجين

الغربية فريق المحافظات

أكد الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، استعداد الجامعة للعام الدراسى الجديد، وتجهيز البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمى، والقاعات الدراسية إلكترونيًا كخطوة ضرورية لتطبيق التعليم الهجين الذى يجمع بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بُعد، بالإضافة إلى جاهزية موقع الجامعة لإتاحة المقررات الدراسية إلكترونيًا، مشددًا على تقسيم الطلاب إلى مجموعات لمنع تكدس الطلاب ومراعاة التباعد الاجتماعى حرصًا على سلامة الطلاب.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لكليتى العلوم والتمريض، رافقه خلالها الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبحسب بيان صحفى ، ناقش الدكتور عتمان، خلال جولته التفقدية، مع عمداء كليتى العلوم والتمريض أهم الاحتياجات والاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسى الجديد، وأعمال التطوير والصيانة بالمعامل والمدرجات، وتجهيز قاعات المحاضرات والانتهاء من الجداول الدراسية، ووجه بضرورة تنظيم العمل داخل المعامل وتقسيم الطلاب، وإجراء عمليات التعقيم والتطهير المستمرة، وتوفير التهوية الجيدة داخل القاعات والمعامل، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.