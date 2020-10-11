جامعة بنى سويف تحصد المركز الأول بمؤشرات أداء البوابات الإلكترونية بالجامعات

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، حصول بوابة الجامعة الإلكترونية على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، بنسبة 100% فى تحقيق مستوى الأنشطة والخدمات، وذلك فى تقييم مؤشرات الأداء للربع الأول من العام 2020/ 2021، وبناء على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات لنسب التقييم النهائي.

وأشاد الدكتور منصور فى بيان له، بدور الجامعة وجهودها فى ملف التحول الرقمى من حيث اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل الخدمات الإلكترونية والتى تتيح الحصول على الخدمة من أى مكان من خلال تسجيل الدخول وتحميل المستندات المطلوبة إلكترونياً، لتأخذ دورة العمل الطبيعية مع إتاحة عدة وسائل استعلام عن موقف الخدمة وإجراءاتها من خلال خدمة الرسائل القصيرة أو منظومة الاستعلامات بالبوابة الإلكترونية.

وصرح الدكتور منصور، أن استراتيجية جامعة بنى سويف للتحول الرقمى تقوم على تطوير فكر الهيكل المؤسسى لرفع القدرات الحقيقية والمؤثرة للجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة قامت بعملية تطوير مؤسسى للوصول بشكل متكامل ومتجانس إلى تحول رقمى حقيقى ومستدام فى إطار سعيها إلى التحول لجامعة ذكية من الجيل الثالث.

من جانبه، هنأ رئيس الجامعة، إدارة المشروعات بالجامعة لحصولها على التقييم المتميز، على رأسهم الدكتور هانى النشار المدير التنفيذى للمعلومات ومدير إدارة المشروعات، كما توجه بخالص الشكر والتقدير لفريق العمل بمشروع البوابة الإلكترونية ومهندسى فريق التطوير بالبوابة ومعاونيهم من فريق البوابة الإلكترونية، مطالباً بضرورة الحفاظ على المركز الأول.

وأضاف أن هذا المركز جاء نتيجة تميز البوابة بعدة معايير منها تعدد وتنوع المواقع والروابط الإلكترونية عليها، وزيادة معدلات زيارات الموقع، ونشر الأخبار بـ4 لغات، والنشرات الأسبوعية، وتطبيق الموبايل، والتحول الرقمى والتعليم عن بعد، وعرض نتائج الطلاب.