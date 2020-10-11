اليوم السابع
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خالد صلاح
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جامعة الزقازيق تعفى الطلاب " ذوى الهمم " من المصروفات الدراسية

الأحد، 11 أكتوبر 2020 08:55 م
جامعة الزقازيق تعفى الطلاب " ذوى الهمم " من المصروفات الدراسية الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق
الشرقية - فريق المحافظات

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قرر مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان إعفاء جميع الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة المقيدين بكليات ومعاهد الجامعة من المصروفات الدراسية بالمرحلتين (الجامعية الأولى- لدراسات العليا) والإعفاء من رسوم الإقامة بالمدن الجامعية للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بالمرحلة الجامعية الأولى، بالإضافة إلى تسليمهم الكتب الدراسية مجاناً، وذلك للعام الجامعى 2020/2021.

وأكد شعلان، اهتمام الجامعة بتوفير الدعم والرعاية اللازمة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة ، بالإضافة إلى الحرص على تذليل الصعاب وحل مشكلاتهم لتيسير العملية التعليمية عليهم، باعتبارهم شريك أساسى فى بناء المجتمع ونهضته الشاملة من خلال جهدهم و عطائهم المتواصل.

وأعرب رئيس الجامعة ، عن فخره وامتنانه بما يحققه أبناء الجامعة من الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة من تفوق وتميز سواء على المستوى التعليمى أو بتمثيلهم المشرف للجامعة بمختلف المسابقات والمحافل والبطولات، متمنياً لهم دوام النجاح و التفوق .

 

 

 


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