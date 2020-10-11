جامعة الزقازيق تعفى الطلاب " ذوى الهمم " من المصروفات الدراسية

الشرقية - فريق المحافظات

قرر مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان إعفاء جميع الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة المقيدين بكليات ومعاهد الجامعة من المصروفات الدراسية بالمرحلتين (الجامعية الأولى- لدراسات العليا) والإعفاء من رسوم الإقامة بالمدن الجامعية للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بالمرحلة الجامعية الأولى، بالإضافة إلى تسليمهم الكتب الدراسية مجاناً، وذلك للعام الجامعى 2020/2021.

وأكد شعلان، اهتمام الجامعة بتوفير الدعم والرعاية اللازمة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة ، بالإضافة إلى الحرص على تذليل الصعاب وحل مشكلاتهم لتيسير العملية التعليمية عليهم، باعتبارهم شريك أساسى فى بناء المجتمع ونهضته الشاملة من خلال جهدهم و عطائهم المتواصل.

وأعرب رئيس الجامعة ، عن فخره وامتنانه بما يحققه أبناء الجامعة من الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة من تفوق وتميز سواء على المستوى التعليمى أو بتمثيلهم المشرف للجامعة بمختلف المسابقات والمحافل والبطولات، متمنياً لهم دوام النجاح و التفوق .